СК: задержавшие Голунова полицейские незаконно хранили наркотики
Следственный комитет предъявит обвинения бывшим сотрудникам полиции, подбросившим наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — говорится в сообщении. Отмечается, что бывшие полицейские подложили наркотические средства в рюкзак Голунова, а также в его квартиру.
Речь идет об экс-сотрудниках отделения по борьбе с наркотиками Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, а также бывшем начальнике этого отделения Игоре Ляховце. Ранее их доставили в центральный аппарат СК для допроса в связи с незаконным уголовным преследованием Голунова. При этом среди задержанных не оказалось бывшего руководителя антинаркотического отдела УВД по ЗАО полковника Андрея Щирова, ранее уволенного из органов из-за дела Голунова.
Напомним, Ивана Голунова задержали в начале июня прошлого года в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Позже МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело, они были уволены.
О том, что против пятерых силовиков завели уголовное дело о превышении должностных полномочий заявил Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре прошлого года. Позже оказалось, что дело возбудили не в отношении конкретных лиц, а по факту преступления. Самого Голунова признали потерпевшим только в середине января.
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