Министр цифрового развития: ведомство не собирается расширять права силовиков по доступу к данным россиян

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что его ведомство не собирается расширять полномочия силовиков в части доступа к персональным данным россиян, сообщает РБК.

Ранее газета «Ведомости» изучила презентацию нового министра, которую тот представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета. Один из ее пунктов гласил, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников», — объяснил позже министр. По его словам, речь идет о том, чтобы полностью уйти от бумажных запросов и использовать цифровую инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) без расширения полномочий этих органов.

На заседнии рабочей группы Шадаев также предлагал снизить до трех часов в год время, которое каждый россиянин тратит на общение с органами власти. По его мнению, в этом заключается основная цель цифровизации госуслуг. Министр также пообещал, что к 2024 году каждый гражданин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей, в личном кабинете госуслуг.