Прокуратура Болгарии допустила причастность президента страны к коррупции

Прокуратура Болгарии располагает данными о «высокой степени вероятности причастности» президента Румена Радева к делу командующего ВВС генерал-майора Цанко Стойкова, сообщили «Болгарскому» радио в пресс-центре президента.

Расследование против генерала Стойкова ведется специальной прокуратурой с целью установить, состоял ли он в сговоре в период с мая 2017 по настоящий момент с одним или большим числом лиц с целью совершить преступления в стране и за границей.

Против Радева еще в 2016 году был подан сигнал о конфликте интересов и «облагодетельствовании с использованием служебного положения», отправленный затем в антикоррупционное агентство, отмечает портал «Русская Болгария» со ссылкой на сообщение издания «24 часа».

Дело касалось назначения будущей супруги президента Десиславы Радевой (в то время Генчевой) пресс-секретарем ВВС страны. Их брак был заключен в том же 2016 году. Занимавший тогда пост командующего ВВС генерал Румен Радев подписал приложение к трудовому договору Десиславы Генчевой, работавшей в финансовом отделе. В результате она получила должность пресс-секретаря вопреки тому, что ее должен был занять военнослужащий.

Кроме этого, ВВС вносили арендную плату за квартиру, в которой жили Десислава Генчева и Румен Радев. В 2005 году Радев уже приобрел один служебный апартамент, но продолжал использовать и второе служебное жилье. В 2010 году он купил апартамент площадью 143 кв.м. за 168 тыс. левов, ниже рыночных цен.

В 2019 году Комиссия по противодействую коррупции и конфискации незаконно приобретенного имущества решила, что конфликта интересов в данном случае нет, поскольку договор аренды и договор покупки апартамента были подписаны Радевым в качестве физического лица.

Несколько дней назад по требованию главного прокурора Ивана Гешева Конституционный суд Болгарии возбудил дело о предоставлении обязательного толкования положения Конституции, связанного с иммунитетом президента и вице-президента. Действующее положение гласит, что они не несут ответственности за действия, совершенные при выполнении своих функций, за исключением государственной измены и нарушения Конституции. Согласно этому же положению, против них не может быть возбуждено уголовное преследование.

Сегодня в прокуратуре Республики Болгария сообщили, что ввиду необходимости четкого соблюдения принципа разделения власти она приостанавливает какие бы то ни было контакты с администрацией президента, кроме официальной письменной корреспонденции. Мотивом для данного решения главного прокурора Ивана Гешева стала необходимость исключить любые сомнения и попытки влияния на институт. Приостановление контактов продолжится до принятия решения Конституционным судом по делу об обязательном толковании положения Конституции, связанного с иммунитетом президента и вице-президента.

Сам Румен Радев обвинения отрицает: «Атаки на меня и мою семью приобретают уродливый характер», — заявил он 29 января.