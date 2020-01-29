WADA обнаружила манипуляции с почти 150 пробами из Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство в ходе проверки базы данных Московской лаборатории доказало факт манипуляций со 145 из 298 подозрительных допинг-проб. Об этом глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из него приводят Sueddeutsche Zeitung и Deutsche Welle.

«В ряде случаев изменения [в базе] были датированы задним числом. Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего [необходимые записи] удаляли», — объяснил Янгер. Им удалось восстановить несколько таких утраченных записей, однако WADA собирается перепроверить все 298 спорных случаев.

Янгер при этом выступил против решения WADA в качестве санкции за подмену базы отстранить Россию от международных соревнований: «Я против групповых наказаний. Тем более что если посмотреть, кто обратил внимание на подмены, то это были не европейцы, не американцы, не мы в WADA. Это были российские спортсмены, тренеры и чиновники, которым надоело, что система ими потыкает.

Зачем тогда им [спортсменам] рассказывать нам о нарушениях в будущем, если они сами же будут за это наказаны?»

Проверка проходила в прошлом году с мая по ноябрь, рассказал Янгер. В итоге WADA пришла к выводу, что Россия пыталась скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами в 2012-2015 годах. Россия признавала факт манипуляции: глава РУСАДА Юрий Ганус осенью говорил, что результаты тысяч допинг-проб были подменены, чтобы не навредить бывшим звездам спорта, которые сегодня являются высокопоставленными спортивными чиновниками. При этом власти выступили против решения WADA об отстранении России от игр и оспорили его в Спортивном арбитражном суде.