В Уфе ФСБ вызвала на допрос журналистов, писавших об арестованном оппозиционере Айрате Дильмухаметове

В Башкирии журналистов вызвали на допросы в ФСБ из-за публикаций о местном оппозиционере Айрате Дильмухаметове, арестованном по обвинению в публичных призывах к сепаратизму в интернете. Об этом «Новой газете» сообщил журналист «Idel.Реалии» Артур Асафьев.

Силовики ждут его на допрос уже сегодня. Когда его вызвали в региональное управление ФСБ, Асафьеву сообщили, что допросят его в качестве свидетеля. Накануне силовики провели допрос журналиста ProUfu Рамиля Ахматова, а завтра в УФСБ отправится шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев: местных сотрудников спецслужбы заинтересовало интервью, которое он брал у оппозиционера.

Дильмухаметова обвиняют в распространении ролика, призывающего к нарушению территориальной целостности России, при этом содержание видео не разглашается. Сам активист с предъявленным обвинением не согласен.

Дильмухаметов известен в республике как резкий критик политики федеральной и региональной власти. Против него неоднократно возбуждались уголовные дела по так называемым «экстремистским» статьям УК. В 2011 году Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Из них два года Дильмухаметов отсидел, после чего его дело было пересмотрено и он вышел на свободу. Правозащитный центр «Мемориал» признал Дильмухаметова политзаключенным.