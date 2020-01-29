Предполагаемый убийца ростовского депутата найден мертвым в доме своих жертв

Труп предполагаемого убийцы депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружили на втором этаже дома Алабушевых в Зернограде Ростовской области.

По данным «Новой газеты», с супругами Алабушевыми расправился житель Зернограда Александр Полуян. Как рассказывают местные жители, отец Полуяна работал на предприятии, которое возглавлял Алабушев. Незадолго до убийства он уволил Полуяна-старшего, обвинив в махинациях. Знакомые семьи Полуян говорят, что 38-летний Александр всегда отличался странным поведением, мужчина толком нигде не работал, перебивался случайными заработками и охотно принимал помощь от пожилого родителя.

По предварительной версией, он решил отомстить за родителя, влез в дом Алабушевых, убил их и, спрятавшись на верхнем этаже дома, покончил с собой. Рядом с мужчиной нашли предсмертную записку, в которой он во всем сознался и «попросил прощения». У Александра Полуяна остались беременная жена и ребенок.

Тела депутата и его супруги были обнаружены в семейном доме Алабушевых накануне. Директор аграрного центра «Донскй» Андрей Алабушев должен был вчера проводить совещание, но к 15 часам на работу не пришел. Подчиненные забеспокоились и поехали к нему домой. Проникнув в помещение, водитель Алабушева нашел тела супругов с явными следами насилия.

Андрей Алабушев занимался вопросами зерноводства в России и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Он был автором 228 научных трудов, в том числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций. В 1999 году Андрей Алабушев возглавил ФГБНУ АНЦ «Донской». В 2018 году он впервые избрался в Законодательное собрание Ростовской области, как кандидат от партии «Единая Россия» победил по одномандатному округу в своем районе.

Супруга Алабышева Ольга Ивановна в 1990 году пришла работать в Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства, где проработала на кафедре агроинженерных технологий до 2013 года и вышла на пенсию.