Омский таксист получил 2,5 года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии в соцсетях

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы 47-летнего водителя такси из Омска за пост в соцсетях, где он одобрительно высказывался о массовом убийстве в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом пресс-служба ФСБ сообщила Интерфаксу.

«Мужчина одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы. Также он публично призывал свергнуть действующую в России власть (с использованием оружия) и указал список должностных лиц, которых, по его мнению, нужно убить», — ранее рассказывали в управлении ФСБ по региону.

Омича признали виновным в публичном призыве к экстремизму и терроризму, а также в публичном оправдании терроризма в интернете. В течение всего срока наказания мужчине запрещено размещать какие-либо материалы в интернете. В ходе судебных слушаний таксист признал свою вину и сообщил, что глубоко раскаивается в случившемся.

В середине марта прошлого года в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча, погиб 51 человек. Перед нападением он опубликовал в соцсетях 74-страничный документ, в котором объяснил атаку ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.