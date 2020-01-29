Осужденному за выдавленное стекло автозака Эдуарду Малышевскому уменьшили срок на три месяца

Мосгорсуд постановил изменить приговор осужденному по «московскому делу» Эдуарду Малышевскому и уменьшить срок наказания на три месяца. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда, где рассматривалась апелляция на решение предыдущей инстанции.

При вынесении решения судья признал смягчающим обстоятельством наличие у Малышевского несовершеннолетней дочери. Так суд учел, что мужчина отправил потерпевшему деньги в качестве компенсации морального вреда. Сам Малышевский участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

В декабре Тверской суд Москвы признал Малышевского виновным в том, что он выдавил ногой стекло автозака после задержания на акции за честные выборы 27 июля, из-за чего оно упало на росгвардейца Дмитрия Астафьева. Его приговорили к трем годам колонии.

Малышевского задержали и арестовали в начале сентября. Он утверждал, что увидел из автозака, как полицейские избивают женщин во время акции, и выбил стекло, чтобы этому помешать. Правозащитный центр «Мемориал» признавал его политзаключенным.