Блогеру Владиславу Синице оставили в силе приговор за твит о детях росгвардейцев

Второй кассационный суд оставил в силе приговор финансовому менеджеру из Подмосковья Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии за твит с призывом к насилию над детьми силовиков. Синица — единственный фигурант «московского дела», которого судили по «экстремистской» статье о «возбуждении ненависти».

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — писал Синица летом после несогласованного митинга 27 июля, на котором правоохранители избивали мирных протестующих. Сам он на этой акции не был.

Владислав Синица. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Адвокат Синицы Денис Тихонов требовал от кассационного суда отменить приговор, вынесенный его подзащитному, и вернуть дело в суд первой инстанции за недоказанностью вины Синицы. При этом он считает, что дело может быть прекращено по реабилитирующим основаниям. Прокурор заявил, что вина Синицы полностью доказана, а суд первой инстанции вынес правосудное решение. Он попросил суд оставить приговор без изменений.

«Я по-прежнему считаю себя невиновным, — заявил сам Синица. — Мое нахождение здесь продиктовано абсурдным обвинением. Это публичное запугивание всех, кто не боится высказывать свое мнение. Считаю мое дело политическим заказом. <...>

С этого лета я проехал много интересных мест, доехал до этого чудного лагеря и пересказывал людям мою речь — никто не увидел в ней призывов.

Я получаю сотни писем поддержки, люди стоят за меня в пикетах, благодарят меня. Моя речь была направлена на то, чтобы ни один ребёнок ни с одной стороны не пострадал. Прошу суд руководствоваться совестью и здравым смыслом».

Росгвардейцы Александр Андреев и Артем Тарасов, проходившие по делу как свидетели обвинения, во время рассмотрения дела в суде первой инстанции утверждали, что случайно наткнулись в твиттере на комментарий Синицы (он был ответом к твиту другого пользователя) и испугались за безопасность своих детей. «Стал беспокоиться за жизнь своей дочери», — давал показания в суде Андреев.

Государственный обвинитель запрашивал за спорный твит максимальное наказание — 6 лет лишения свободы, однако судья Елена Абрамова посчитала, что пяти лет будет достаточно. Это самый большой срок во всем «московском деле» на данный момент.

Главными доказательствами в деле стали судебные экспертизы, выполненные «Центром социокультурных экспертиз» (он также делал экспертизы по делам Pussy Riot, «Свидетелей Иеговы» и историка Юрия Дмитриева) и Институтом криминалистики ФСБ.