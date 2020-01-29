Источник: Бортников за неделю анонсировал задержания силовиков по делу Голунова

Директор ФСБ Александр Бортников анонсировал задержание и последующий арест силовиков по делу журналиста Ивана Голунова еще 21 января, сообщили источники «Новой газеты». О решении было объявлено в прошлый вторник на расширенной коллегии УФСБ по Москве и Московской области, на котором были подведены итоги 2019 года.

В обсуждении итогов работы столичного подразделения впервые приняли участие несколько десятков высокопоставленных офицеров центрального аппарата ФСБ, включая директора Александра Бортникова.

Деятельность московского управления получила положительную оценку от руководства ФСБ, несмотря на череду политических скандалов. На одном из них, связанном с задержанием по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Медузы Ивана Голунова, Александр Бортников остановился отдельно.

«В прошлом году была предпринята попытка дискредитировать руководство управления. Распространенная информация [о причастности начальника УФСБ по Москве и Московской области Дорофеева и офицера управления Медоева к уголовному преследованию Голунова] по результатам комплексной проверки подтверждения не нашла. Виновные будут наказаны», — приводит слова директора ФСБ участники расширенной коллегии.

Напомним, что Иван Голунов в июне прошлого года был задержан сотрудниками ОНК УВД по ЗАО. В ходе личного досмотра в рюкзаке журналиста были обнаружены несколько пакетиков с наркотическим веществом «производное N-метилэфидрон», а вечером того же дня еще 5 грамм кокаина были изъяты в ходе обыска в квартире Голунова. Таким образом журналисту вменялось два эпизода приготовления к сбыту наркотических веществ в особо крупном размере — наказание за данное преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Отсутствие объективных доказательств, а также публикация недостоверных сведений (в частности фотоснимков лаборатории, якобы сделанные в жилище Голунова) вызвали беспрецедентный резонанс в российской и зарубежной прессе и стали поводом для критики российской власти со стороны отдельных западных дипломатов и международных общественных объединений.

10 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе специального брифинга объявил о прекращении уголовного преследовании Голунова в связи с недоказанностью его вины и отстранении участвовавших в расследовании оперативников УВД по ЗАО. Также министром была направлена просьбу к президенту об увольнении начальника УНК ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, санкционировавших оперативные мероприятия в отношении журналиста. Данные меры были приняты на основании материалов проверки ГУСБ МВД, сотрудники которого в том числе стали обеспечивать физическую защиту журналиста на период следствия в связи с поступавшему ему угрозами.

Вместе с тем материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, возбужденного в отношении Голунова, были засекречены — как позже пояснил президент, «в связи с оперативными мероприятиями». Данные мероприятия производились по личному распоряжению президента с июня по декабрь 2019 года: сразу несколько подразделений ФСБ негласно наблюдали за всеми лицами, так или иначе имеющими отношение к расследованию уголовного дела. Результатом этой проверки стало возбуждение 18 декабря уголовного дела о превышении полномочий, о чем общественность проинформировал на следущий день лично президент Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.

С тех пор следствие допросило подозреваемых полицейских и Ивана Голунова, признанного потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Однако состав превышения образовали грубые процессуальные нарушения оперуполномоченных — лица, причастные к подбросу наркотиков Голунову, до настоящего момента привлечены не были.

Вместе с тем полицейские в ходе допросов и за рамками расследуемого дела подробно рассказали обо всех неслужебных контактах, имевших отношение к делу во время расследовании и уже после собственного увольнения. Наблюдение за полицейскими позволило установить всех лиц, причастных к организации незаконного преследованная журналиста и координации служебной проверки — в целях сокрытия отдельных сведений от руководства страны.

Учитывая указанную информацию, директор ФСБ Александр Бортников сделал последнее заявление во время заседания расширенной коллегии УФСБ по Москве и Московской области. Привлечение лиц, причастных к «попытке дискредитации руководства управления»,