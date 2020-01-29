Роскомнадзор вслед за Startmail заблокировал почтовый сервис Proton, с которого приходили письма о лжеминировании

Роскомнадзор по жалобе ФСБ ограничит на территории России доступ к почтовому сервису Protonmail, который использовался для массовой рассылки ложных сообщений об угрозах минирования зданий по всей стране. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ФСБ.

Блокировку, согласно пресс-релизу, начали с 29 января, однако на момент публикации ресурс по-прежнему доступен. 23 января Роскомнадзор объявлял о блокировке другого почтового сервиса, голландского Startmail, однако, как отмечала «Новая газета», им можно было воспользоваться через VPN.

На следующий день после анонса о блокировке Startmail рассылка о лжеминировании начала приходить именно с Protonmail — причем с почтового адреса с именем пользователя mr.bortnikov, в честь многолетнего директора ФСБ Александра Бортникова.

Волна сообщений о минированиях началась в городах России в конце ноября. По оценкам Интерфакса, только в Москве общее число эвакуированных за это время составило около 1,55 миллиона человек. Больше всего эвакуаций в столице провели 19 декабря — около 170 тысяч человек.