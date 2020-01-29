«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за китайского коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы из Екатеринбурга в Рим, Париж и Мюнхен, а также рейс из Владивостока в Саппоро в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания „Уральские авиалинии“ вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации. Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая», — заявили в компании.

При этом в пресс-службе авиакомпании «Новой газете» пояснили, что рейсы в Рим и Мюнхен из Москвы будут сохранены, так как организованные группы китайских туристов летают по этим направлениям именно через Екатеринбург.

Ранее ряд российский авиакомпаний отказался от осуществления перелетов в Китай из-за эпидемии коронавируса, жертвами которого в настоящий момент стали 132 человека. Общее число заболевших — 6 066 человек. Большинство из них — граждане Китая.