В России на фоне эпидемии китайского коронавируса зафиксировали резкий рост популярности противовирусных препаратов

В российских аптеках зафиксировали резкий рост популярности противовирусных препаратов и медицинских масок из-за эпидемии китайского коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным ГК «Эркафарм» (аптечные сети «Доктор Столетов» и «Озерки»), с середины января продажи противовирусных лекарств выросли на 80%. Как отмечает гендиректор розничного подразделения «36,6» Александра Кузина, рост продаж с 23 по 27 января составил 50%.

Источник газеты рассказал, что увеличение спроса наблюдается прежде всего на такие препараты как «Арбидол», «Отисифарм», «Ингавирин», «Валента», «Тамифлю» и «Фармасинтеза». Издание отмечает, что никто из опрошенных аналитиков не смог оценить объем дополнительной выручки компаний.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба решила проверить рекламу «Арбидола», в которой говорится что, по данным исследования, препарат активен против коронавируса. Источник РБК на рекламном рынке сообщил, что компания-производитель выделила дополнительный бюджет на рекламную кампанию в связи с эпидемией китайского коронавируса.

Напомним, вспышка коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Предположительно, источником вирус стали дикие животные, которые незаконно продавались на местном рынке морепродуктов, это могли быть змеи или крысы. Случаи инфицирования помимо Китая были обнаружены и в других странах.

Общее число заболевших — почти шесть тысяч человек — превышает статистику по количеству заразившихся атипичной пневмонией из Китая в 2002-2003 году. Всего от болезни погибли более 132 человека (следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты»).

В России нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Тем не менее Роспотребнадзор ввел дополнительный контроль при пересечении границы.