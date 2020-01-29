Пермский штаб Навального: новый министр экономического развития за неделю в Москве получил 9 автоштрафов

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, который стал министром экономического развития на прошлой неделе, как минимум девять раз нарушил правила дорожного движения в Москве и получил за это штрафы. Об этом узнал пермский штаб Навального.

С 16 января мерседес Решетникова с правительственным номером шесть раз превышал скорость, два раза был пойман на полосе общественного транспорта и один раз на езде по тротуару, рассказали в штабе Навального.

Уточняется, что общая сумма штрафов составила 10500 рублей. Штрафы переданы в службу судебных приставов.

«В 2017 году, сразу как приехал в Пермь, Решетников получил два новых мерседеса. За чей счет – неизвестно. На Госзакупках их нет. На одном мерседесе Решетников ездил по Перми, а на втором, с мигалкой, по Москве. До Решетникова высших лиц края возили ауди с точно такими же номерами. Машины на балансе края, штрафы, видимо, оплачиваются из бюджета», — заявили в штабе.

Как отмечается, в 2020 году на обслуживание губернаторского авто бюджет Пермского края потратит 450 тысяч рублей, еще один миллион уйдет на бензин для мерседеса и других столичных автомобилей пермских чиновников, а несколько сотен тысяч – на хранение.

21 января премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства. Минэкономразвития возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.