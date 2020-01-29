Члены московского «Яблока» заявили о нелегитимности прошедших выборов руководства отделения

Члены московского «Яблока» считают нелегитимными выборы руководства отделения партии и требуют созвать общее собрание для назначения перевыборов, сообщают «Ведомости».

Соответствующее обращение 29 января должно быть передано руководству партии. Его подписали 20% членов московского отделения — столько необходимо для созыва собрания. Как указано в письме, участников собраний первичных отделений «Яблока» не предупреждали, что делегатов выбирали на конференцию для избрания руководства. Им также обещали, что выборы председателя пройдут на общем собрании, однако этот вопрос внесли в повестку лишь в последний момент.

«По сути, аппарат партии воспроизвел сам себя, а членов партии разделили "по сортам": партийцы с большими заслугами, с меньшими и те, кого в партию приняли, но не регистрируют», — объясняет инициировавший обращение муниципальный депутат Андрей Прокофьев. К последним он относит сторонников Максима Каца, который выдвигал свою кандидатуру на пост председателя.

Прокофьев также заявил о «мухлеже» с квотными делегатами, избравшимися от отделений», и внеквотными, которыми ранее были мундепы. Партиец добавляет, что многих депутатов «Яблока» лишили права идти на выборы вне квоты, «но зато это право дали сотрудникам аппарата партии, которые живут в Москве».

Кац в беседе с «Ведомостями» отметил, что снял свою кандидатуру, так как не хотел участвовать в выборах по нечестной процедуре. «Выборы должны пройти, как обещали, с равным правом голоса для всех членов партии, на общем собрании, без привилегий для руководства», — считает Кац. Он добавил, что все еще намерен стать председателем отделения.

По итогам выборов председателем московского отделения «Яблока» стал экс-депутат Сергей Иваненко. Он заявил, что выборы прошли легитимно, поскольку по уставу председатель избирается на конференции (общим собранием). «Подписи поступят – будем решать, что делать», — сказал он.

На прошедших выборах за Иваненко проголосовали 56% делегатов. До 2018 года отделение возглавлял Сергей Митрохин, которого отстранили из-за участия в выборах мэра Москвы без согласования с партийным руководством.