Новый министр цифрового развития предложил открыть силовикам онлайн-доступ к данным россиян

К 2024 году все уполномоченные сотрудники, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, смогут получить онлайн-доступ к различным данным россиян. Об этом говорится в презентации главы Минкомсвязи Максута Шадаева для рабочей группы Госсовета, с копией которой ознакомились «Ведомости».

Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сейчас силовики получают информацию о гражданах в основном из собственных баз, а для получения доступа банковским данным, электронной почте, записям телефонных разговоров, сообщениям и переписке в мессенджерах необходимо соответствующее решение суда, объясняет партнер компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев.

В международной правозащитной группе «Агора» уверены, что предложение министра невозможно воплотить без изменения законодательства и Конституции. При этом управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев указывает, что «ограничение конституционных прав возможно в силу статьи 55 Конституции».

Кроме того, Шадаев предложил снизить до трех часов в год время, которое каждый россиянин тратит на общение с органами власти. По его мнению, в этом заключается основная цель цифровизации госуслуг. Министр также пообещал, что к 2024 году каждый гражданин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей, в личном кабинете госуслуг.

Из информации на сайте Кремля следует, что заседание рабочей группы Госсовета прошло 27 января. На нем Шадаев представил стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства представителям субъектов, чиновникам из профильных министерств, комитетов Госдумы, из госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества. При этом «Ведомостям» не удалось подтвердить участие в заседании кого-либо из представителей госкорпораций и операторов большой четверки.