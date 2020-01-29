Число заразившихся коронавирусом достигло почти 6 тысяч человек и превысило статистику эпидемии 2003 года

Число заразившихся коронавирусом нового типа достигло 5974, его жертвами стали 132 человека, сообщает South China Morning Post. Большинство умерших пациентов — были старше 60 лет и уже имели какие-либо проблемы со здоровьем.

Таким образом, общее число заболевших превышает статистику по количеству заразившихся атипичной пневмонией (SARS) из Китая в 2002-2003 году. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, тогда от вируса погибли 349 человек, заразились — 5327.

Шестеро из погибших от нового типа вируса находились за пределами провинции Хубэй. По мнению китайских врачей, коронавирус достигнет пика распространения в течение десяти дней, затем ситуация должна стабилизироваться. Однако специалисты университета Гонконга считают, что число заболевших в Китае достигнет максимума в апреле-мае.

Случаи инфицирования помимо Китая были зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Германии, США, Франции и других странах. Власти некоторых государств объявили о намерении эвакуировать своих граждан из китайского Уханя. В России случаев заболевания не обнаружено.

Некоторые отечественные авиакомпании решили отменить рейсы в Китай. С 3 февраля прямое авиасообщение из-за коронавируса прекратит Украина. Власти США также не исключили подобного варианта. Следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты».