Зампреда Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Заместитель председателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой стал вице-спикером ассамблеи. Об этом сообщает ТАСС.

Его кандидатуру поддержали 132 парламентария из 252 участвовавших в голосовании, против были 117 депутатов. Три бюллетеня признали недействительными. «До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку», — заявил Толстой после оглашения итогов голосования.

В первом туре Толстой не набрал необходимого числа голосов и не смог избраться вице-спикером, так как для победы было необходимо набрать больше половины голосов «за» от общего количества парламентариев. Во втором туре результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале депутатов.

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На первой сессии ПАСЕ 27 января делегат от Украины, представитель партии «Слуга народа» Мария Мезенцева предложила выбрать представителя от России отдельным тайным голосованием, передает «Коммерсант». Она заявила, что Толстой позволяет «откровенно антисемитские заявления, которые вызвали протесты еврейских организаций», а также напомнила, что он регулярно критиковал в своих телешоу европейские ценности.

Кроме того, украинский парламентарий Алексей Гончаренко призвал коллег обратить внимание на запущенный в России процесс изменения Конституции, который, по его словам, ставит основной закон страны выше международного права. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам попросил Венецианскую комиссию Совета Европы подготовить заключение на соответствующую поправку к Конституции РФ.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. В ответ с 2016 года Россия приостановила ежегодные выплаты в бюджет Совета Европы, обязательные для всех участников. В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой права российской делегации были восстановлены.