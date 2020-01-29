Присяжные признали невиновным экс-совладельца фабрики «Меньшевик», устроившего стрельбу на предприятии

Коллегия присяжных в Мосгорсуде признала невиновным бывшего совладельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника предприятия. Бизнесмена освободили в зале суда, сообщает ТАСС.

По мнению присяжных, прокуроры не доказали вину предпринимателя в убийстве охранника для воспрепятствования работе судебных приставов. На вопрос о виновности Аверьянова в нападении у фабрики на мужчину по фамилии Замосковный коллегия также ответила отрицательно.

Агентство отмечает, что перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе. Теперь решение о квалификации деяния Аверьянова предстоит принять судье. ТАСС добавляет, что накануне в коллегии заменили двоих заседателей, которых потерпевшие заподозрили в согласии со стороной защиты до вынесения вердикта.

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Аверьянова арестовали в декабре 2017 года. По версии следствия, он открыл стрельбу, когда на фабрику для описи имущества пришли судебные приставы. В результате был смертельно ранен охранник предприятия, ранения также получили еще несколько человек. Аверьянова обвинили в убийстве в связи с осуществлением лицом служебной деятельности (ч. ст. 105 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни (ч. 1 ст. 111 УК).

Предприниматель не признал свою вину. По словам Аверьянова, он действовал в условиях самообороны при рейдерском захвате «Меньшевика». Бизнесмен заявил, что застрелил охранника случайно, когда тот пытался отобрать у него охотничий карабин.

Замосковного Аверьянов избил у фабрики в 2016 году, когда мужчина поджигал тополиный пух. Следствие считает, что бизнесмен заподозрил его в попытке поджечь здание, поэтому несколько ударил его головой в лицо.