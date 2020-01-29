Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Председатель правительства Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами обязанности и кураторство над конкретными министерствами. Об этом говорится на сайте кабмина.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать реализацию нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, господдержку экспорта российской продукции и услуг. Он также займется регулированием финансовых рынков, аудиторской деятельности и рядом других вопросов. При этом, как обращает внимание Интерфакс, Белоусова не стали назначать ответственным за работу Минфина, ведомство осталось без куратора.

Второму вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко поручено координировать работу органов исполнительной власти по вопросам исполнения бюджета, налоговой политики, управления госдолгом. Кроме того, он будет ответственен за торговую политику, оборот алкоголя и систему маркировки товаров.

Вице-премьер Виктория Абрамченко будет контролировать работу над нацпроектом «Экология», курировать сельское хозяйство и рыболовство, земельные вопросы и оборот недвижимости.

Вице-премьер Юрий Борисов осуществляет координацию деятельности профильных ведомств, федеральных агентств и госкорпораций в сфере промышленности, обороны, государственной программы вооружения и оборонного заказа. Он также будет курировать политику в области топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики.

Вице-премьер Татьяна Голикова будет отвечать за реализацию нацпроектов в сфере демографии, здравоохранения, образования и науки. Она дает поручения по вопросам миграционной политики, а также пенсионного обеспечения.

Зампред правительства Алексей Оверчук займется курированием участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества с участниками СНГ, деятельностью БРИКС и «Группы двадцати», а также будет ответственным за планирование и организацию международных мероприятий с участием Мишустина.

Вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено координировать жилищную политику, ЖКХ, вопросы создания безопасных и качественных дорог, а также развитие регионов и муниципалитетов. Кроме того, он будет курировать развитие Крыма и Калининградской области.

За цифровую экономику и инновации, связь и СМИ будет отвечать зампред правительства Дмитрий Чернышенко. В его ведении также будут национальные и федеральные проекты, связанные с культурой, туризмом и спортом.