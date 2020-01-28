В Калуге запретили концерт ска-панк-группы Distemper после предупреждения прокуратуры о «пропаганде радикальных анархистских взглядов» в их текстах

В Калуге отменили концерт ска-панк-группы Distemper после предостережения прокуратуры о наличии в текстах музыкантов «пропаганды радикальных анархистских взглядов». Об этом организаторы рассказали в сообществе группы во «ВКонтакте».

Прокуратура региона также нашла в текстах Distemper пропаганду «насильственных действий по отношению к представителям органов власти». Одного из организаторов концерта — Алексея Калинина — предупредили об уголовной ответственности за призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и организацию массовых беспорядков (ст. 212 УК). Ему также напомнили об ответственности за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

Ни одной песни Distemper нет в списке экстремистских материалов. Организаторы концерта пояснили, что решили отменить выступление, чтобы «не влезать в разборки».