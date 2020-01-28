Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу о «кукле Путина»

Прокуратура Пермского края не утвердила обвинительное заключение Следственного комитета и отправила уголовное дело о «кукле Путина» на доследование, сообщила «Новой газете» адвокат «Апологии протеста» Анастасия Шардакова.

«Сегодня в краевом суде рассматривалась моя жалоба на постановление об ограничении нас в сроках ознакомления с материалами дела. Пришел прокурор и сказал, что дело вернули на дополнительное расследование. Следователь нас еще никуда не вызывал, я даже не знаю, в связи с чем вернули. Может быть какая-то чисто техническая причина — подписи не хватило, а может быть и принципиальная, например, прокурор не видит состав», — рассказала Шардакова, добавив, что следствие уже успело обжаловать возврат дела.

12 декабря 2019 года психолого-лингвистическая экспертиза установила, что акция с установкой куклы, похожей на российского президента, была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».

25 декабря прошлого года Ленинский районный суд Перми по ходатайству следователя, ограничил время на ознакомление с делом. Все фигуранты и их защитники должны были ознакомиться с материалами до 26 декабря. Дело было передано в прокуратуру. 28 января Пермский краевой суд оставил без изменения постановление районного суда об ограничении срока ознакомления с делом.

Сейчас активисты под подпиской о невыезде. Им вменяют грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.

В ноябре 2018 года в центре Перми неизвестные привязали к столбу куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец». Видео акции выложено на YouTube. Через месяц было возбуждено уголовное дело.