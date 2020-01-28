В Екатеринбурге арестовали члена ОНК. Он не пришел на обязательные работы, назначенные после попытки оплатить штраф мелочью

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил двое суток административного ареста члену Общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области Сергею Зыкову. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам Зыкова, заседание прошло без защитника, несмотря на то, что ходатайство о его привлечении было подано.

Судебные приставы задержали Сергея Зыкова сегодня утром в Институте физики металлов, научным сотрудником которого он является. Активиста обвинили в том, что он не отработал 20 часов обязательных работ, назначенных ему после попытки оплатить штраф за участие в несанкционированной акции «Он вам не царь» 5 мая 2018 года. Сам Сергей Зыков объяснял, что не мог прийти на обязательные работы, потому что их назначали на то время, когда он был занят на основной работе.

Зыков в ноябре 2018 попытался оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей мелочью, собранной в бутылку из-под воды. Но приставы принимать деньги отказались. За «неуплату штрафа» ему и были назначены обязательные работы.

«Вызывать человека на обязательные работы во время, когда он занят на основной работе, незаконно, — отметил екатеринбургский правозащитник Никита Томилов. — КоАП четко говорит, что обязательные работы назначаются лицу в свободное от его основной работы или учебы время. То есть судебные приставы просто делали специально так, чтоб Сергею сделать хуже».

Как уточнил правозащитник, на сайте ФССП было сказано, что можно принести штраф в отделение и заплатить его там, а в положении об уплате штрафов — что штраф перечисляется по реквизитам.

«В ситуации с монетами, приставы говорили: «Мы не верим что это настоящие монеты. Принесите нам справку с банка что они настоящие, и тогда мы их примем». По сути, они сами противоречат нормативно-правовым актам, ну и естественно им не хотелось пересчитывать мелочь, которая была в бутылке», — сказал Томилов.

Будет ли Сергей Зыков обжаловать административный арест — неизвестно.