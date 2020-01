Глава Палестины отказался принять предложенную Трампом сделку по урегулированию арабо-израильского конфликта

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ не примет предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию арабо-израильского конфликта, который носит название «сделка века». Об этом сообщает Associated Press.

«Мы не станем на колени и не сдадимся», — сказал Аббас, добавив, что палестинцы будут сопротивляться плану мирными средствами.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл детали плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, главная цель которого, по его словам, добиться того, чтобы Израиль и Палестина признали друг друга независимыми государствами «с равными гражданскими правами для всех граждан».

