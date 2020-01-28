Глава Палестины отказался принять предложенную Трампом сделку по урегулированию арабо-израильского конфликта

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ не примет предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию арабо-израильского конфликта, который носит название «сделка века». Об этом сообщает Associated Press.

«Мы не станем на колени и не сдадимся», — сказал Аббас, добавив, что палестинцы будут сопротивляться плану мирными средствами.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл детали плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, главная цель которого, по его словам, добиться того, чтобы Израиль и Палестина признали друг друга независимыми государствами «с равными гражданскими правами для всех граждан».

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Предполагается, что помимо территории, которая сейчас контролируется палестинцеами, в их государство войдут сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а столицей станет Восточный Иерусалим — фактически речь идет об удвоении площади палестинского государства. При этом, согласно плану, Иерусалим останется столицей Израиля.

В свою очередь Израиль должен отказаться от строительства поселений на палестинских территориях в течении четырех лет. Кроме того, планируется, что США откроют американское посольство в Восточном Иерусалиме, а также окажут финансовую поддержку Палестине.