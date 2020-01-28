Суд отменил постановление о розыске вдовы Юрия Лужкова

В Элисте мировой суд отменил постановление о розыске Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, по делу о клевете. Об этом рассказал инициатор уголовного дела против Батуриной Эренцен Манжеев, передает РБК.

Он пояснил, что постановление отменили, так как Батурина представила в апелляционную инстанцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого уголовного дела в свое отсутствие.

В конце декабря Батурину объявили в розыск в рамках дела о клевете, возбужденного по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего ее брата Виктора Батурина. На Батурину наложили обязательство о явке, однако она не явилась на заседание пять раз.

Претензии у Манжеева появились после того, как Батурина назвала его фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за того, что тот якобы незаконно получил доступ к ее средствам с помощью поддельных документов.

В настоящее время Виктор Батурин судится с сестрой, которая обвинила его в подделке приложения к договору 2007 года об урегулировании претензий. Батурин пытается это оспорить.

В 2013 году шурина Лужкова признали виновным в крупном мошенничестве с векселями компании «Интеко» и приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Он был арестован в ноябре 2011 года, когда пытался обналичить вексель строительной фирмы «Интеко» на сумму более 10 миллионов рублей.