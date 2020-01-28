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Заражено — 8254, смертей — 171. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

ФАС проверит рекламу «Арбидола» как средства от коронавируса

Общество

 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу препарата «Арбидол» как средства против китайского коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. 

Речь идет о рекламных роликах на радиостанциях «На семи холмах», «Европа+», «Авторадио», в которых говорится, что, по данным исследования, «Арбидол» активен против коронавируса.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса», — отмечается в ролике.

Источник РБК на рекламном рынке сообщил, что компания-производитель выделила дополнительный бюджет на рекламную кампанию, которая продлится до 7 февраля. По его оценке, два дня рекламы по всей России на двух станциях могли обойтись в 500 тысяч рублей без НДС. 

В ФАС заявили, что им поступила жалоба на рекламу «Арбидола». «В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки. Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата», — объяснила руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС  Татьяна Никитина.

Еще один противовирусный препарат — «Ингавирин» — добавил в свою рекламу пометку «при коронавирусе». 

Напомним, вспышка коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Предположительно, источником вирус стали дикие животные, которые незаконно продавались на местном рынке морепродуктов, это могли быть змеи или крысы. Случаи инфицирования помимо Китая были зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Германии, США и других странах. Всего от болезни погибли более ста человек, 4,5 тысячи были инфицированы (следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты»).

В России нет ни одного подтвержденного случая заболевания. В Ростуризме отметили, что сейчас в Китае находятся 5,6 тысячи организованных российских туристов, они вернутся в страну до 4 февраля.

Теги:
коронавирус, фас, nt

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