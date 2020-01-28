ФАС проверит рекламу «Арбидола» как средства от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу препарата «Арбидол» как средства против китайского коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о рекламных роликах на радиостанциях «На семи холмах», «Европа+», «Авторадио», в которых говорится, что, по данным исследования, «Арбидол» активен против коронавируса.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса», — отмечается в ролике.

Источник РБК на рекламном рынке сообщил, что компания-производитель выделила дополнительный бюджет на рекламную кампанию, которая продлится до 7 февраля. По его оценке, два дня рекламы по всей России на двух станциях могли обойтись в 500 тысяч рублей без НДС.

В ФАС заявили, что им поступила жалоба на рекламу «Арбидола». «В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки. Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата», — объяснила руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

Еще один противовирусный препарат — «Ингавирин» — добавил в свою рекламу пометку «при коронавирусе».

Напомним, вспышка коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Предположительно, источником вирус стали дикие животные, которые незаконно продавались на местном рынке морепродуктов, это могли быть змеи или крысы. Случаи инфицирования помимо Китая были зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Германии, США и других странах. Всего от болезни погибли более ста человек, 4,5 тысячи были инфицированы (следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты»).

В России нет ни одного подтвержденного случая заболевания. В Ростуризме отметили, что сейчас в Китае находятся 5,6 тысячи организованных российских туристов, они вернутся в страну до 4 февраля.