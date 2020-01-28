Бывший вице-премьер Виталий Мутко стал гендиректором госкомпании «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер правительства Виталий Мутко стал гендиректором госкомпании «Дом.РФ». Об этом сообщил РИА Новости его представитель.

Как пишет «Коммерсант», Мутко, который курировал в правительстве вопросы строительства и регионального развития, в «Дом.РФ» будет отвечать за развитие ипотеки, достройку жилых объектов для обманутых дольщиков и развитие городской среды.

Занимавший должность гендиректора госкомпании Александр Плутник перейдет на работу в ВЭБ, пишут «Ведомости».

АО «Дом.РФ», которое до 2018 года называлось Агентством ипотечного жилищного кредитования, было создано в 1997 году российским правительством для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Госкомпания имеет статус «единый институт развития в жилищной сфере».

«Коммерсант» отмечает, что сейчас госкомпания инкорпорирована в реализацию нацпроекта «Доступное жилье» и занимается привлечением инвестиций в отрасль жилищного строительства, а также повышением качества и доступности жилья.

Напомним, что Мутко был вице-премьером правительства России с 2018 года, а до этого занимал должность министра спорта.

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