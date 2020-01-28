Под Ростовом нашли тела депутата областного парламента и его супруги

Тело депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружили в его доме в Зернограде. Об этом сообщила «Новой газете» пресс-служба донского парламента.

Сегодня в 15 часов Алабушев должен был проводить совещание в Аграрном центре «Донской», где работает директором. Не дождавшись руководителя, сотрудники предприятия отправились в дом Алабушевых и обнаружили супругов в луже крови и с ранами на голове. По предварительной информации, основная версия случившегося — ограбление, жертвами которого стали хозяева дома.

Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 году в Воронежской области. После окончания Донского сельскохозяйственного института он занимался вопросами зерноводства в России и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. В 2018 году Алабушев впервые избрался в Законодательное собрание Ростовской области, победив как кандидат от партии «Единая Россия» по одномандатному округу в своем районе.