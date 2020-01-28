ФБК: сыновья премьер-министра Мишустина владеют двумя квартирами стоимостью 360 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выяснил, что сыновья премьер-министра Михаила Мишустина владеют двумя квартирами в элитном жилом комплексе около Фрунзенской набережной в Москве общей стоимостью 360 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте политика Алексея Навального.

Навальный ссылается на сделанные ранее выписки из Росреестра, в более поздних выписках недвижимость засекречена и оформлена на «Российскую Федерацию». По данным ФБК, дети Мишустина после совершеннолетия стали владельцами занимающих целый этаж двух квартир, каждая из которых имеет площадь 180 квадратных метров.

До 2018 года недвижимость принадлежала компании «Истком» девелопера Александра Удодова и бизнес-партнера сестры Мишустина Натальи Стениной. Затем квартиры купил ресторатор Аркадий Новиков — еще один партнер Стениной и Удодова, с которым они второем владели рестораном «Недальний Восток» на Тверском бульваре. ФБК пишет, что Новиков продал квартиры сыновьям Мишустина, когда им исполнилось 18 лет.

«Мы не знаем, по какой цене Новиков передал квартиры детям Мишустина. Предполагаем, что сильно ниже рыночной. Но даже если по рыночной, то ни у Алексея, ни у Александра Мишустина и близко нет денег на их покупку. Им только что исполнилось по 18 лет», — отмечает Навальный.

Общую стоимость имущества семьи премьер-министра ФБК оценил почти в три миллиарда рублей.

Ранее Русская служба «Би-би-си» писала, что сестра Мишустина владеет недвижимостью общей стоимостью на 900 миллионов рублей. Так, по данным издания, Стениной принадлежат 170-метровая квартира в престижном районе Хамовники, двухэтажный дом в подмосковном Истринском районе, а также 1,3 га земли и два дома площадью 740 и 150 квадратных метров на Рублево-Успенском шоссе — по соседству с коттеджем самого Мишустина, оформленном на сына. Стоимость этого дома ФБК оценил в 1,5 миллиарда рублей.