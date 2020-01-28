«Я надеялся найти работу и вернуться за вами»: бросивший двух сыновей в аэропорту мужчина сдался правоохранителям

Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета в Ростовской области.

Мужчина нашелся в Батайске, куда он, по его словам, поехал искать работу, а позже собирался вернуться в Москву за сыновьями.

«Простите меня, пожалуйста. Вы вы единственное, что есть в моей жизни, ее смысл, – говорит он на видеозаписи, распространнной Следственным комитетом, – Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было у меня. Я надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю, ждите меня, пожалуйста».

За оставление детей в опасности Гаврилову грозит до года тюрьмы, в отношении него уже возбуждено уголовное дело по ст 125 УК РФ.

Напомним, накануне мужчина оставил в Шереметьево двух своих сыновей восьми и пяти лет. При себе у детей был весь комплект документов, они были тепло одеты, в рюкзаках – личные вещи и записка от отца для тех, кто найдет мальчиков. Из записки следовало, что у родителей нет денег на содержание мальчиков. «Кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома», – пообещал отец.

Личность отца мальчиков установили быстро. Виктору Гаврилову 41 год, в 2018 году он развелся с женой – их семью нельзя назвать благополучной. Мать мальчиков, которую журналисты отыскали в Комсомольске-на-Амуре, рассказала, что была вынуждена уйти из семьи из-за издевательств и побоев со стороны мужа. В органах опеки заявили, что женщина была у них на учете после после того, как один из мальчиков получил ожог кипятком.

Сам Виктор, не имея постоянного места работы, забрал детей себе и несколько раз, отправляясь на заработки, оставлял их в Центре социальной поддержки. О жене он отзывался плохо, возвращать ей мальчиков отказывался.

На время поисков отца детей оправили в больницу Химок. В понедельник их в больнице навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она убедилась в том, что дети чувствуют себя хорошо, поговорила с ними, но не стала давать конкретных обещаний по поводу дальнейшего устройства братьев.

«На данный момент у региональных ведомств очень абстрактное представление о том, как должна быть выстроена работа по жизнеустройству детей. Пока мы не убедимся, что есть понимание того, как сложится судьба мальчиков и кто будет с ними рядом, рано говорить о сроках их возвращения», – заявила Кузнецова.

Побывавший в больнице губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь отцу мальчиков с жильем и работой, в надежде, что детям все же не придется отправляться в детский дом или в приемную семью.