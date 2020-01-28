Ученые сибирского отделения РАН пожаловались на нехватку средств на испытание лекарств от смертельных болезней
Новосибирскому институту органической химии им. Ворожцова сибирского отделения РАН не хватает средств на клинические испытания новых лекарств от смертельно опасных заболеваний. Об этом заведующий лаборатории института Нариман Салахутдинов рассказал в интервью изданию РАН «Наука в Сибири».
Вместе с входящим в Роспотребнадзор новосибирским научным центром вирусологии «Вектор», который ВОЗ накануне внесло в реестр своих лабораторий, они разрабатывают лекарства от Эболы, оспы и известной как «мышка» геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Сам «Вектор», одно из двух мест на планете, где хранятся запасы вируса натуральной оспы, ранее также объявил о начале разработке вакцины против нового коронавируса.
«Сейчас все исследования находятся на стадии научно-исследовательской работы. У нас есть соединения-лидеры, которые можно было бы вести на доклинические испытания, есть большой опыт проведения доклиники, но пока что нет средств, — рассказал ученый. — Это серьезная, трудоемкая, дорогая работа. Такие исследования давала возможность проводить государственная программа "Фарма 2020", к сожалению, она практически закончена».
Программа была принята Минпромторгом в 2009 году для выделения господдержки российской фармацевтической промышленности: общий объем вложений в 400 различных научных проектов там оценивали в 4,5 миллиарда рублей. Стратегию развития отрасли до 2030 года обещали принять к концу прошлого года, однако этого так и не сделали.
В прошлом году институт Ворожцова вместе с «Вектором» создали препарат против лихорадки Эбола, который Роспатент назвал самым интересным патентом на изобретения 2019 года: он обладает самой низкой токсичностью среди всех аналогов. В настоящее время, как отметил Салахутдинов, лекарственный препарат был испытан на живом вирусе, готовятся испытания на животных.