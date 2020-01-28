Президент Болгарии прокомментировал шпионский скандал с участием российских дипломатов

Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду, что «шпионские скандалы» не повредят прагматическим отношениям между Болгарией и Россией. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции с отчетом о своей деятельности за прошлый год.

«Болгария должна энергично защищать свой суверенитет и твердо пересекать любые попытки вмешаться в ее внутренние дела, если есть конкретные доказательства этого, но такая деятельность не должна превращаться в реалити-шоу. Эффективность должна быть выше эффектов», — сказал он.

Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, Радев подчеркнул, что они развиваются по двум направлениям – дипломатическому и экономическому, и «одно не должно создавать помех другому». Сейчас, по его словам, Болгария платит за российский газ больше всех европейских стран.

Президент Болгарии также отметил, что получил от российского коллеги Владимира Путина приглашение принять участие в Параде Победы 9 мая, однако еще не решил, отправится ли он в Москву.

Ранее министр энергетики страны Теменужка Петкова заявила, что до конца 2020 года Болгария ограничит поставки российского газа на 50%. Таким образом, половина годового потребления газа в Болгарии в размере 3 млрд кубометров придутся на доли газа из Азербайджана и поставок сжиженного природного газа.

26 января двое российских дипломатов покинули Болгарию из-за подозрений в шпионаже. По данным болгарской прокуратуры, один из них собирал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии, другой — разведданные в сфере энергетики и энергетической безопасности страны, которые впоследствии отправлял российской разведке. Уголовное производство против них приостановили, так как они пользовались дипломатическим иммунитетом.

За несколько дней до этого прокуратура Болгарии предъявила трем гражданам России обвинения в связи с попыткой отравления в 2015 году местного бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и одного из бизнес-партнеров. Россиян объявили в розыск.