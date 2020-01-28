МВД отказалось возбудить дело против сотрудника карельской ИК-9 об угрозах журналистке «Медиазоны»

Карельское МВД отказалось возбуждать уголовное дело об угрозах журналистке «Медиазоны» Аллы Константиновой со стороны сотрудника петрозаводской колонии №9 Игоря Тузова. Об этом сообщает само издание.

В постановлении об отказе говорится, что в материалах проверки нет данных, указывающих на признаки состава преступления в действиях Тузова. Константинова просила возбудить дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК).

В октябре прошлого года один из заключенных петрозаводской ИК-9 посоветовал журналистке написать Тузову во «ВКонтакте», так как она готовила материал об учреждении. Тузов сначала не ответил Константиновой, а позже заявил, что не работает в колонии и посоветовал уточнить информацию, «а то мы приедем к вам задавать вопросы». На вопрос Константиновой, кого он имеет в виду, мужчина ответил: «Люди в черном». Во ФСИН подтвердили, что у них есть сотрудник Игорь Тузов и пообещали провести проверку.

«Медиазона» рассказывала об избиениях, пытках и вымогательстве со стороны сотрудников ИК-9. Начальник колонии Иван Савельев требовал возбудить дело о клевете против Константиновой, но СК отказался это делать. Помимо этого, издание утверждало, что Савельев и его заместитель Иван Ковалев следили за Константиновой возле ее дома. В региональном управлении ФСИН тогда заявили, они просто приехали купить воды, а журналистка прошла мимо с собаками.