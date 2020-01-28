Суд отменил домашний арест школьнику, обвиняемому в изготовлении и хранении взрывчатки

Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий для школьника Кирилла Кузьминкина, обвиняемого в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Заседание прошло в закрытом режиме. Слушателей допустили только на оглашение решения.

«В удовлетворении ходайства следствия о продлении домашнего ареста отказать. Меру пресечения изменить на запрет определенных действий до 27 апреля», – постановила судья Елена Поспелова.

Согласно ее решению, были нарушены сроки следственных действий, которые длились больше 11 месяцев. А значит нет оснований для продления домашнего ареста.

Суд ограничил Кузьминкину время прогулок, ему запрещено выходить из жилища с 22 до 7 утра, получать и отправлять корреспонденцию, общаться со свидетелями по делу, посещать массовые мероприятия, запрещено пользоваться интернетом и телефоном.

Адвокат обвиняемого Сергей Ашанин просил изменить меру пресечения Кузьминкину и отпустить под залог. Защитник также отметил, что следственные действия, которые были возобновлены в ноябре, завершены. Следствие пыталось проверить Кузьминкина на причастность к подготовке к теракту, но эти подозрения не нашли подтверждения. Кузьминкин вместе с защитником уже приступили знакомиться с материалами дела (10 томов – ред.).

Напомним, Кузьминкина арестовали 2 ноября 2018 года в Москве. На тот момент ему было 14 лет. Его обвинили в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки в составе организованной группы (ч. 3 ст. 222.1 и 223.1 УК), в окончательной редакции обвинение смягчили. Следствие отказалось от обвинения, что молодой человек действовал в составе группы. 30 октября прошлого года Мосгорсуд изменил меру пресечения Кузьминкину и перевел его из СИЗО под домашний арест.