«Левада-центр»: почти четверть россиян выступают за объединение России и Беларуси

10% россиян считают, что Беларусь должна войти в состав России, еще 13% — что страны должны образовать тесный союз с единым руководством. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Почти половина опрошенных (44%) высказали мнение, что Россия и Беларусь должны активнее развивать экономического сотрудничество, 28% — что они должны сохранить отношения на нынешнем уровне. 5% затруднились ответить на этот вопрос.

Политолог Алексендр Пожалов в разговоре с РБК отметил, что граждан России интересует экономическая, а не политическая интеграция с Беларусью как самым близким соседом. «Россияне переживают затянувшийся на долгие годы конфликт с Украиной, с течением времени лучше осознают издержки от санкционного режима против России и в большинстве своем вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и приоритетной поддержки экономики соседа», — сказал он.

Респондентов также спрашивали о том, считают ли они Россию великой державой. «Определенно да» и «скорее да» ответили 32% и 39% соответственно. В ноябре 2018 года такой позиции придерживались в общей сложности 75% опрошенных.

Уменьшение на 4% за год доли считающих Россию великой державой Пожалов посчитал незначительным. По его мнению, это пока не тренд, но снижение может объясняться трудностями взаимодействия России с Украиной и Беларусью, которые были в центре федеральной повестки во время опроса.

Исследование проводилось с 12 по 18 декабря прошлого хода. В ходе него опросили более 1600 человек в 50 субъектах России.

Переговоры президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко прошли в Сочи 7 декабря прошлого года. Они продлились 5,5 часов, после них никаких документов подписано не было.