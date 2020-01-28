В московском храме провели молебен о спасении от коронавируса

На китайском подворье в московском храме Святителя Николая в Голутвине прошел молебен о спасении от коронавируса, сообщает Интерфакс.

«Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», — рассказал православный активист Кирилл Фролов.

По его словам, на молебне присутствовали более 60 китайцев, которые живут в Москве. Среди них были не только крещеные, но и те, кто только недавно узнали о православии — дипломаты, предприниматели, студенты, отмечает агентство.

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По последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса достигло 4654 человек, еще 106 заболевших погибли. Большинство случаев заражения зафиксированы в Китае.

Пока что вероятность распространения нового вируса в России оценивается как «низкая», по данным Минздрава в России пока нет ни одного случая заболевания. Тем не менее Роспотребнадзор ввел дополнительный контроль при пересечении границы, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса в стране.