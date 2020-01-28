Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России». Он призывал «мочить» журналистов и заставлял подпрыгнуть сотрудника МЧС

Президиум генерального совета «Единой России» лишил членства в партии губернатора республики Чувашии Михаила Игнатьева, рассказал Интерфаксу секретарь генсовета депутат Андрей Турчак.

В комиссии партии по этике ранее отмечали, что занимающему высокопоставленный пост лицу непозволительно демонстрировать «чванство и барские замашки», а у губернатора Чувашии это уже «превратилось в систему».

Чиновник стал объектом критики после своих резких высказываний в адрес журналистов и скандала с вручением ключей сотруднику пожарной части на прошлой неделе. Так, выступая на Дне печати, Игнатьев заявил, что критикующих власть журналистов «надо мочить, как в народе говорят», а во время вручения пожарным новой техники он заставил одного из офицеров МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами.

Игнатьев говорил, что церемония вручения техники проходила «на позитивных эмоциях», а также извинялся за свои слова о журналистах: по его мнению, их «передернули и переиначили» — сам же он якобы выступал за раскрытие данных о финансировании критиков режима. При этом на заседании комиссии по этике Игнатьев, согласно твиту депутата Александра Хинштейна, называл обвинения «происками конкурентов» и отказывался признать вину.