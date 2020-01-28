Глава района в Хакасии получил условный срок за нападение на журналиста «России 24»

Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева к двум годам лишения свободы условно по делу о нападении на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК). Прокуратура запрашивала для чиновника три года колонии. Должности его не лишили.

Как уточняет агентство «Хакасия», суд также удовлетворил иск журналиста и обязал Зайцева выплатить ему 50 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение. В последнем слове Зайцев заявил, что извинился перед жителями района, и они приняли это «бурными аплодисментами».

Напомним, в мае к Зайцеву приехала съемочная группа «России 24», чтобы спросить о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Чиновник стал выгонять журналистов, толкнул и повалил на пол Литомина.

На Зайцева также заведено другое уголовное дело — о превышении полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, чиновник оформил на знакомого участок, предназначенный для строительства полигона бытовых отходов. Впоследствии землю сдали в аренду администрации района. Ущерб оценили в 6 млн рублей.