На жителя Екатеринбурга составили протокол о «неуважении к власти» под постом об избиении на митинге

В Екатеринбурге сотрудники МВД утром задержали местного жителя Михаила Никитина для составления протокола о «явном неуважении» к власти, сообщил Znak.com. Его отпустили из отделения на улице Фрунзе спустя несколько часов.

Согласно постановлению, которое на своей странице опубликовал сам Никитин, ему вменили комментарий под постом правозащитной организации «Апология протеста» в фейсбуке об избиении экс-координатора петербургского штаба Навального на прошлогодней первомайской демонстрации — расследовать инцидент СК тогда отказался.

В комментарии Никитин, по версии полицейских, рассуждая о том, может ли насилие силовиков на массовых акциях привести к гражданской войне и выгодна ли она будет действующей власти, проявил «явное неуважение» к президенту Владимиру Путину и сотрудникам полиции.

Полицейских он называл исключительно «мусорами», а президента, предположительно, нецензурным словом, рифмующимся с «хамло», — имя и должность Путина не упоминал ни сам Никитин, ни человек, которому он отвечал в комментариях. «Война, тем более гражданская, ***** пугает», — писал мужчина. В конце спорного комментария он также поддержал применение насилия к полицейским и членам их семей в случае возможного гражданского конфликта.