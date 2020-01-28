Россияне взяли рекордное за шесть лет число кредитов на покупку автомобилей

В 2019 году в России выдали 947,3 тысячи кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей, что стало рекордным показателем за последние шесть лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй и аналитическое агентство «Автостат».

За последний год число выданных кредитов увеличилось на 11,9%, а их суммарный объем вырос на 18,9% и составил 746,5 млрд рублей. Средний размер ссуды на машину в прошлом году составлял 767,9 тысячи рублей, что на 6,3% ниже показателя 2018 года.

Издание объясняет рост выдачи кредитов на покупку автомобилей снижением продаж новых машин. В «Автостате» уточняют, что основным драйвером рынка стали госпрограммы льготного кредитования.

Среди повлиявших на рост автокредитования факторов эксперты называют также снижение Центробанком ключевой ставки и упрощение процедуры оформления кредитных заявок, а также сокращение доходов граждан.