В интернете опубликовали базу данных клиентов алкомаркета «Красное и белое»

В интернете оказалась база данных программы лояльности сети алкомаркетов «Красное и белое», в которой содержатся полные имена, даты рождения и номера телефонов 17 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости».

Часть базы с данными о 124 тысячах человек продавалась в даркнете с сентября 2019 года, тогда она стоила 15 тысяч рублей. С тех пор база постоянно пополнялась, а в январе она была опубликована в телеграм-канале и стоила 4 млн рублей.

Однако многие записи содержат недействительные даты и номера телефонов, многие из них повторяются. Изданию удалось дозвониться до нескольких человек из базы, они подтвердили, что действительно участвуют в программе лояльности сети алкомаркетов. В «Красном и белом» газете сказали, что проверяют информацию об утечке персональных данных.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают опубликованную базу данных некачественной и указывают на завышенное число клиентов, которые в ней представлены. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в программе лояльности «Красного и белого» зарегистрированы только 6,5 млн человек.

Как передает издание, информация могла быть похищена в ходе таргетированной атаки на систему ритейлера, либо по случайности. Обычно злоумышленники используют ее, чтобы получить данные банковских карт или одноразовый пароль для входа в личный кабинет. Кроме того, базу могла бы использовать любая другая сеть алкомаркетов для звонков и рассылок.