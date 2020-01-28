Навального оштрафовали за отказ удалить из YouTube расследование о закупках Росгвардии

В московском Люблине судебный участок №257 оштрафовал в конце декабря оппозиционера Алексея Навального на 5 тысяч рублей за отказ удалить расследование 2018 года о хищениях при поставках продуктов для Росгвардии с YouTube-канала Фонда борьбы с коррупцией и из блога самого политика.

Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда, с жалобой на неисполнение Навальным решения Арбитражного суда Москвы обратились судебные приставы. 23 января его представители обжаловали решение. Дата заседания в Люблинском суде на сайте московских судов на момент публикации не была указана.

Тогда в феврале 2019-го Навального обязали удалить расследование и опровергнуть слова, что Росгвардия закупала по завышенным ценам базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) у своего единственного — с конца 2017 года — поставщика, крымского мясокомбината «Дружба народов».

ФБК сравнивал закупочные цены по госконтрактам с прежними показателями, а также с розничными ценами в сетевых магазинах. СМИ обращали внимание, что в своих подсчетах он не всегда учитывал сезонные изменения стоимости овощей. В Росгвардии тогда называли расследование «сфальсифицированным и провокационным», а глава ведомства Виктор Золотов вызывал Навального на дуэль.

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Приставы также добиваются удаления с канала Фонда борьбы с коррупцией фильма-расследования о бывшем премьере Дмитрии Медведеве по иску бизнесмена Алишера Усманова. После нескольких административных протоколов на главу ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело, оно также несколько раз было поводом для обысков в офисе оппозиционеров.