Интерфакс: в Москве из-за угроз минирования за сутки эвакуировали 16 тысяч человек

27 января в Москве эвакуировали около 16 тысяч человек из-за сообщений о минированиях, пишет Интерфакс со ссылкой на источники. Анонимные угрозы поступили более чем в 700 учреждений.

По информации агентства, накануне специалисты проверили более 200 школ и детских садов, 25 судов, 15 больниц, все 232 станции столичного метро, а также несколько крупных торговых центров и десятки гостиниц. Храм Христа Спасителя за два месяца получил 15 угроз взрыва. Все сообщения оказались ложными.

Интерфакс отмечает, что сообщения о минированиях злоумышленники продолжают отправлять через швейцарский сервис protonmail.com. До этого учреждения получали такие письма с нидерландского Startmail, из-за чего ФСБ объявила о блокировке сервиса. При этом ограничения все еще удается обойти с помощью VPN.

Волна сообщений о минированиях началась в городах России в конце ноября. По оценкам Интерфакса, только в Москве общее число эвакуированных за это время составило около 1,55 млн человек. Больше всего эвакуаций в столице провели 19 декабря — около 170 тысяч человек.