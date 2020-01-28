Исключенный из ЛДПР экс-депутат Госдумы Роман Худяков создал партию «Достойная жизнь»

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков создал партию «Достойная жизнь» и 28 января готовится представить ее программу. На анонс мероприятия обратил внимание «Коммерсант».

Учредительный съезд партии прошел 25 января, на нем сформировали высший совет из 18 человек. Худяков стал лидером партии, руководящие позиции в ней заняли, в том числе, летчик-испытатель Анатолий Кнышов, участник группы «Корни» Александр Бердников и Герой России подполковник Константин Тимерман. В анонсе пресс-конференции, где представят идеологию новой структуры, сказано, что Худяков намерен вернуться в парламент, «чтобы навести порядок».

В 2016 году ЛДПР отказалась выдвигать Худякова на выборы в Госдумы, затем он решил участвовать в праймериз «Единой России», которая впоследствии ему отказала. После этого Худякова лишили членства ЛДПР «из-за его глупости и участия в праймериз политических конкурентов». В 2017 году партия «Честно» выдвинула его кандидатом в президенты, однако позже Худяков снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.

В декабре «Ведомости» сообщали, что в администрации президента хотят допустить к выборам в Госдуму 2021 года как можно больше малых партий. Как объяснили источники издания, они не смогут преодолеть барьер в 5% и войти в парламент, а их голоса перейдут другим партиям и помогут обеспечить конституционное большинство «Единой России».

Ранее стало известно о создании еще трех партий для участия в выборах в Госдуму. Писатель Захар Прилепин основал движение «За правду!» и заявлял о планах переформатировать его в партию. Основатель компании Faberlic Александр Даванков объявил о намерении создать партию праволиберального толка. Анонсировал свою партию также бывший директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров — они выступили за упрощение законодательства о референдумах и прозрачность выборности мировых судей.