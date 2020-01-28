«Коммерсант»: чиновника МИД арестовали по делу о взятках при госзакупках

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца по делу о взятках чиновника МИД Алексея Добровольского, отвечавшего за госзакупки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, начальник отдела организации госзакупок «Управления по эксплуатации зданий МИД РФ» получил несколько миллионов рублей от коммерческих структур за их победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. Как передает газета, фигурантами дела могут стать еще несколько человек, поскольку в материалах также говорится о еще не установленных лицах.

«Коммерсант» отмечает, что общая стоимость проведенных Добровольским конкурсов за четыре года превысила 2,1 млрд рублей. Они вызвали вопросы у Следственного комитета и ФСБ, а участники тендеров жаловались в Федеральную антимонопольную службу.

В СК подтвердили факт расследования, но от дальнейших комментариев отказались. В департаменте информации и печати МИД сказали, что задержанный не является дипломатом. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили о своем сотрудничестве со следствием.