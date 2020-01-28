РБК: заставившего подпрыгнуть сотрудника МЧС главу Чувашии решили отправить в отставку

Глава Чувашии должен будет уйти в отставку на этой или уже на следующей неделе на фоне своих резких высказываний в адрес журналистов и скандала с вручением ключей сотруднику пожарной части. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Накануне комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета исключить Игнатьева из партии. Однопартийцам показалась неуместной демонстрация «чванства и барских замашек» Игнатьева, который, по их мнению, унизил честь и достоинство офицера и оскорбил чувства миллионов человек.

Вопрос об исключении Игнатьева поставил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после публикации в сети видео, на котором глава региона во время вручения пожарным новой техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами от машины. В пресс-службе губернатора объяснили, что Игнатьев давно знаком с этим спасателем, а церемония проходила «на позитивных эмоциях».

Кроме того, на прошлой неделе Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже губернатор извинился за это высказывание и назвал себя «человеком с доброй душой». По словам Игнатьева, смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, все передернули и переиначили». В пресс-службе заявляли, что фраза «раскрывать подноготную, писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты».