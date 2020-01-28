ВОЗ включила структуру Роспотребнадзора в свой реестр лабораторий для диагностики коронавируса

Всемирная организация здравоохранения, которая ранее изменила с «умеренного» на «повышенный» оценку риска заражения новым типом коронавируса, включила в реестр европейских лабораторий, занимающихся диагностикой ранее неизвестной болезнью, научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом говорится на официальном портале службы.

Отмечается, что в «Векторе» уже разработали две современные тест-системы, позволяющие диагностировать новый вирус, который, по данным Agence France Presse, уже унес жизни 106 человек. Страны, нуждающиеся в специальном оборудовании, могут обратиться в центр, специалисты помогут провести необходимые исследования.

Пока что вероятность распространения нового вируса в России оценивается как «низкая», по данным Минздрава в России пока нет ни одного случая заболевания. Тем не менее Роспотребнадзор ввел дополнительный контроль при пересечении границы.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса в России. Несколько авиакомпаний, в числе которых «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air объявили о временном прекращении полетов в Китай, где была зарегистрирована первая вспышка вируса.