Ущерб от экономических преступлений в России превысил 447 миллиардов рублей 

Материальный ущерб от экономических преступлений в России за 2019 год превысил 447 миллиардов рублей. Это следует из отчета министерства внутренних дел, который опубликован на официальном портале.

При этом по сравнению с 2018 годом число преступлений данной категории снизилось более чем на 4%. Всего, по данным МВД, в России было совершено 104,9 тысяч преступлений подобного рода, при этом 60,3% из них относятся к тяжким или особо тяжким.

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Ущерб от преступности в целом министерство внутренних дел оценило в 620 миллиардов рублей, что на 11,5% больше, чем в 2018 году. Отмечается, что за год на 70% выросло число преступлений, совершенных через интернет или с помощью мобильной связи. МВД зафиксировало более 294 тысяч подобных случаев.