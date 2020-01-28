В Германии подтвердился первый случай заражения новым коронавирусом 

Первый случай заражения новым видом коронавируса, который появился в китайском городе Ухань, зафиксировали в Германии. О первом заразившемся ранее неизвестной болезнью сообщили в министерстве здравоохранения Баварии, передает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Больного с уже подтвердившимися симптомами госпитализировали в районе города Штарнберг, который находится примерно в двадцати километрах от Мюнхена. По данным специалистов из Государственного правления здравоохранения и безопасности пищевой продукции, пациент находится в хорошем состоянии, он изолирован, а его родным предоставлена вся необходимая информация о заболевании.

Издание пишет, что ученые Федерального института имени Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний утверждают, что пока что заражение остальных жителей Баварии маловероятно. Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан подчеркнул, что Германия хорошо подготовлена к появлению в стране ранее неизвестного заболевания.

Напомним, первая вспышка коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Предположительно, источником вирус стали дикие животные, которые незаконно продавались на местном рынке морепродуктов, это могли быть змеи или крысы. Всего от болезни погибли более 80 человек, 2,9 тысяч были инфицированы (следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты»).

Случаи заражения зафиксировали в том числе в США, Таиланде, Японии, Малайзии, Австралии и Франции. В России нет ни одного случая заболевания, говорили в Минздраве. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса в России.

Роспотребнадзор в свою очередь оценил вероятность распространения нового вируса в России как «низкую». При этом ведомство ввело дополнительный контроль при пересечении границы, а несколько авиакомпаний, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air, объявили о временном прекращении полетов в Китай.