Арестованного экс-майора милиции Алексея Дымовского обвинили в призывах к экстремизму из-за высказываний о Путине 

Следствие обвинило в призывах к экстремизму экс-майора МВД Алексея Дымовского, который ранее был арестован за незаконное хранение взрывчатки. Новое обвинение связано с его высказываниями о президенте Владимире Путине, сообщил «МБХ медиа» его адвокат Валерий Мельников.

Речь идет о видео под названием «Алексей Дымовский: мыслил убить путина…», которое записал экс-майор из Новороссийска. В нем он рассказал, что в конце 2016 года нашел выброшенные полицейскими оружие и тротил, который он забрал и попытался сдать в отделение полиции.

«Мне так и хотелось применить этот тротил в отношении Путина Владимира Владимировича, так как есть основания полагать, что он повинен в том, что происходит на территории России. […] Но в какой-то момент я понял, что его нельзя в этом обвинить, так как я считаю его душевнобольным человеком», — заявил в своем ролике Дымовский.

По словам адвоката, следователи обратили внимание на эту фразу после того, как поняли, что дело экс-майора разваливается. Алексея Дымовского задержали в середине октября, его обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ. Сам он утверждал, что нашел тротил в овраге, куда сотрудники правоохранительных органов выбросили вещественные доказательства, и пытался сдать его обратно в полицию.

В 2009 году Дымовского уволили со службы якобы за клевету на коллег: он записал видеообращение к Владимиру Путину, бывшему тогда премьер-министром, и пожаловался на коррупцию и злоупотребления в отделениях милиции Новороссийска.